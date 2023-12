Neue Polizei-Jobs sollen Grenzbeamte entlasten

Verwaltungsbedienstete gesucht

Noch bis 7. Jänner 2024 sucht die Polizei 18 Verwaltungsbedienstete, die an der Grenze in Nickelsdorf und Heiligenkreuz bei der Aufarbeitung von Asylanträgen helfen sollen. Der Job beginnt am 1. März. „Die Helfer, Einstufung v3/3, werden bei einer Anstellung in Vollzeit mittels befristetem Vertrag bis Ende 2025 und der Chance auf allfällige Weiterverwendung aufgenommen.“ Bewerbungen erfolgen via Jobportal des Bundes (www.jobboerse.gv.at).