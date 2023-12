„Für diese Chance habe ich lange gekämpft“

Überschaubare sechs Stürmer-Tore gab’s im Herbst, drei davon steuerte Reinhard Young bei – und der ist nach Leihende bekanntlich Geschichte. „Für diese Chance habe ich meine gesamte Karriere gekämpft“, so der Goalgetter. „Ich werde mich nicht ausruhen, hart an mir arbeiten.“ Muss er auch! Denn der Sprung in den zweiten Stock ist freilich kein leichter.