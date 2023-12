David Alaba: Vermessene Hoffnung der Fußball-Fans?

Umso vermessener scheint der Optimismus vieler Fußball-Fans zu sein, die hoffen, dass David Alaba am 17. Juni 2024 in Düsseldorf gegen die Franzosen aufläuft. Exakt ein halbes Jahr nach seinem Kreuzbandriss. Da muss er nicht nur fit sein, sondern auch in Topform, um bei dieser EURO-Challenge zu bestehen.