Auf Goldjunge Marco Schwarz wartet die „Bestie“

Schaut gar nicht danach aus. Es wirkt, als würde der Kärntner mit der Belastung regelrecht wachsen. „Es macht mir einfach sehr, sehr viel Spaß zurzeit. Ich fühle mich richtig wohl“, nickte Marco selbst. Was man am Erfolg sieht: Im achten Saisonrennen stand er in Madonna zum vierten Mal auf dem Podest, holte die Weltcup-Gesamtführung zurück und eroberte das Rote Trikot in der Slalomwertung.