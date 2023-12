Erleichterung! Christbaum statt Krankenhaus-Zimmer

Operation fünf Tage vor Weihnachten! Da musste ÖSV-Star Max Franz sogar darum bangen, dass er Weihnachten daheim im Kreise seiner Liebsten verbringen kann. „Jetzt hatte meine bessere Hälfte vor den Feiertagen wenigstens ein paar Tage Ruhe von mir. Marina hat schon viel mitgemacht, gerade in der ersten Zeit nach dem Sturz. Da war ich ja an den Rollstuhl gebunden. Ich bin ihr unglaublich dankbar“, erzählt Franz, der erst am Freitag aus dem Krankenhaus in Graz entlassen wurde.