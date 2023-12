Nach „Mini-Training“ alle Spezialisten paniert

Feller zipfte es an

Nach zwei Tagen daheim geht es für „Blacky“ schon am 25. Dezember weiter nach Bormio, wo für den Vielfahrer am 28. Dezember (Abfahrt) und 29. Dezember (Super-G) bereits die nächsten Aufgaben anstehen. Manuel Feller, der den Auftakt in Gurgl für sich entschieden hatte, belegte Platz fünf, war damit aber gar nicht zufrieden: „Es zipft mich schon ganz schön an. Der Rückstand ist zu groß. Im ersten Lauf hatte ich zwei Mega-Böcke, im zweiten zwei kleine. Ich bin selbst schuld. Aber meine Form ist grandios. So kann ich schon in das neue Jahr gehen.“