Wo heuer das Friedenslicht abgeholt werden kann

Es soll Frieden auf der Welt bringen und wird immer vor dem Heiligen Abend auf der ganzen Welt verteilt: Das Friedenslicht, das aus Bethlehem (Israel) kommt. Dort wurde es in der Geburtsgrotte vo Jesu Christi entzündet. Mit dem Zug kam es bereits am Donnerstag am Salzburger Hauptbahnhof an. Das Rote Kreuz und die Feuerwehren im Land organisieren die Verteilung und bringen das Licht in die Gemeinden. An dem Licht können unzählige Kerzen entzündet werden. So erreicht das Licht auch die Häuser der Menschen.