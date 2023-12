Beim Weihnachts-Bierli über das Jahr plaudern

Gastronom und Wörthersee Schifffahrt-Chef Franz Huditz lud Freunde und Geschäftspartner zum weihnachtlichen Jahresausklang in den Felsenkeller in Klagenfurt ein. Die gesellige Runde kam dort nicht nur in den Genuss von frisch gezapftem Schleppe Bier, sondern genoss auch gschmackige Selchwürstel mit Sauerkraut.