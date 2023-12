Heimspektakel für unsere Technik-Queens

Beim Weltcup in Lienz erwarten die Fans des alpinen Skisports ein wahres Fest der Geschwindigkeit und Präzision. Am 28. und 29. Dezember 2023 versammeln sich die weltbesten Skirennläuferinnen in Osttirol, um in den Disziplinen Riesenslalom und Slalom ihr Können unter Beweis zu stellen. Die Veranstaltung, die alle zwei Jahre stattfindet, ist bekannt für ihre spannende Atmosphäre und die begeisterten Zuschauer.