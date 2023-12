Gasselich - der Mann, der Cruyff die „Gurke“ gab

Ein Austrianer bis in die Knochen - das ist Felix Gasselich buchstäblich. Im Vorjahr ließ er sich eine violett gefärbte Keramik-Hüfte einsetzen. Ein übliche Spätfolge einer Fußballer-Karriere, in der Gasselich „aber nie eine schwere Verletzung hatte!“ Techniker, der er war. Einige bescheinigten ihm sogar mehr Talent als Herbert Prohaska, mit dem er das Stadthallenturnier („ich versteh‘ bis heute nicht, warum das abgedreht wurde“) prägte. Der „Schneck“ in der ersten Linie, der „Lixl“ in der zweiten Garnitur. Der Paradeblock mit Sara, Obermayer, Daxbacher, Baumeister und Prohaska war so dominant, dass „wir in einem Spiel einmal nur 14 Sekunden auf dem Parkett standen“, erinnert sich Gasselich als achtmaliger Turniersieger, der in Prohaskas Abwesenheit dreimal in Folge zum besten Spieler gekürt wurde.