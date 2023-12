Dortmund & Terzic: Klarer Auftrag nach dem Putsch

„Der Trainer ist der ärmste Hund“

Der in die kurze Weihnachtspause taumelt - Sportchef Kehl: „Man hat den Trainer auch im Regen stehen lassen.“ In die Kerbe schlägt auch Ex-Profi und Sky-Experte Hamann: „Der Trainer ist der ärmste Hund, weil er zu oft von den Spielern im Stich gelassen wurde.“ Einzig in der Champions League zeigt(e) Dortmund sein wahres Potenzial. Terzic glaubt an die Wende: „Es gehört zu meiner Geschichte bei der Borussia, dass wir in der Rückrunde immer ein anderes Gesicht gezeigt haben. Das ist der klare Auftrag an die Mannschaft.“