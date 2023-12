Die Müdigkeit erhöhte das Poker-Risiko

Die wichtigste Person kam zum Schluss. Ist ja eigentlich immer so. Beim „Charity Pokern“ im Lokal OX in der PlusCity in Pasching war das aber ein Versehen. Andreas Daniel, der James-Bond-Croupier von „Casino Royal“, trudelte aber gerade noch rechtzeitig zur großen Party ein. „Er hat das Datum verwechselt. Aber man muss nachsichtig sein, immerhin hatte er einen Tag davor Geburtstag“, konnte ihm Veranstalter Michael Stöttinger den Beinahe-Fauxpas noch verzeihen. Am Ende hat ja alles geklappt - bis auf den Ausgang des Spiels. Denn der Sieg ging an Sebastian Rabl, Sohn von Ex-Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler. „Wenn er gut gepokert hätte, okay. Aber das Team hatte einfach unvorstellbares Glück. Das war ein schwerer Schlag für uns“, so Stöttinger im Spaß.