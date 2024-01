Hundertjähriger nach OP wieder fit und aktiv

Der Patient machte damals einen Schritt auf seinen Rollator zu und stürzte in seiner Wohnung, die er trotz seines Alters noch immer alleine bewohnt. Er hatte starke Schmerzen und konnte nicht mehr aufstehen. Mittels eines Notrufknopfs verständigte er die Rettung. Am nächsten Tag erfolgte dann die Operation am Oberschenkelhals in der Klinik Ottakring in Wien. Noch war unklar, ob sich der Hundertjährige wieder vollständig erholen wird.