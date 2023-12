Italo-Meister soll Forsberg bei Leipzig ersetzen

Vertrag bis 2028

Bereits am 2. Jänner soll der 24-jährige Nordmazedonier mit den „Roten Bullen“ mit ins Trainingslager nach La Manga reisen. Seit 2019 steht Elmas bei Napoli unter Vertrag, in der Saison 2022/23 konnte sich der Mittelfeldprofi mit den „Azzurri“ zum italienischen Meister krönen. In Leipzig, wo er ein Arbeitspapier bis 2028 unterschreiben soll, wird er Emil Forsberg ersetzen, der mit Jahresbeginn nach New York wechselt.