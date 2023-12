So will Barca im Winter-Transferfenster nachrüsten

Scheitert Wechsel am Stadion?

Vor allem ein Transfer von Lo Celso scheint, ein realistisches Szenario zu sein. Immerhin kommt der Argentinier unter Ange Postecoglou nicht über eine Reservistenrolle hinaus, in Barcelona würden dem 27-Jährigen wohl deutlich mehr Spielminuten winken. Voraussetzung eines Deals wäre allerdings das Einhalten der Financial-Fairplay-Regeln. Vor allem der Umbau des Camp Nou, der Heimstätte der Blaugrana, stellt sich einer Transferoffensive des spanischen Meisters in den Weg.