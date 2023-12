Barca kriselt: „Umfeld versucht, uns zu zerstören“

„Wir müssen Dinge korrigieren, das wissen wir, aber das sind Dynamiken, die im Laufe der Saison auftreten, und wir müssen sie umkehren, und das werden wir auch tun“, so Torres mit dem Blick nach vorne gerichtet. Nach der 2:4-Liga-Pleite gegen den FC Girona setzte es für die Xavi-Truppe am Mittwoch auch in der Champions League eine Niederlage, gegen Royal Antwerpen mussten sich die „Blaugrana“ mit 2:3 geschlagen geben.