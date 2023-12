Ermittler ziehen Stecker bei illegalem Darknetshop

Deutsche Ermittler haben einen illegalen Marktplatz im Darknet mit mehr als 42.000 kriminellen Angeboten wie Drogen und Schadsoftware geschlossen. Die über verschiedene Länder verteilte Serverinfrastruktur der Plattform „Kingdom Market“ sei in einer international koordinierten Aktion abgeschaltet und der Verkauf über sie damit gestoppt worden, teilten das deutsche Bundeskriminalamt in Wiesbaden und die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main am Mittwoch mit.