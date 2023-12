Comeback! RTL meldet sich in der Formel 1 zurück

Es ist gleichsam ein Comeback. RTL hatte von 1991 bis 2020 regelmäßig die Formel 1 übertragen. Danach, nach Ende des Vertrags, nur noch insgesamt vier von „Sky“ ausgewählte Rennen. Jetzt also der systematische Wiedereinstieg. RTL darf in Kooperation mit „Sky“ sieben Rennen plus alle Qualifikationsrennen übertragen, während „Sky“ weiterhin alle Rennen zeigt. Der Deal ist für zwei Jahre anberaumt.