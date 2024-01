Wofür sind Sie besonders dankbar?

Es gibt vieles, für das Menschen dankbar sein können. Von kleinen Aufmerksamkeiten wie das vorbereitete Frühstück am Morgen über tief empfundene Freundschaften, bis hin zu größeren Lebenszusammenhängen, wie den Ort seiner Geburt. Dankbarkeit ist ein schönes Gefühl und wir alle sollten häufiger einfach dankbar sein und wertschätzen, was wir haben. Wofür sind Sie (heute) besonders dankbar? Teilen Sie es mit uns in den Kommentaren!