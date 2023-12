Kitzbüheler Urgesteine mit gehörig Maß und Ziel

Der „Sir“ steht immer noch hinter der Theke

Das Geschäft von „Sir“ Franz Prader liegt knapp unterhalb der Hahnenkammbahn – wo sich jährlich das Stell-Dich-Ein der Prominenz trifft. Das Geschäft ist von außen her unaufgeregt, ein altes Schild zeugt von der langen Tradition. Stramm steht Franz Prader da, in einem Zweiteiler, Krawatte, Kavalierstuch – vom Feinsten gekleidet, als ginge er gleich auf eine wichtige Veranstaltung. Promis von A bis Z aus aller Welt hat er eingekleidet, kennt sich aus im Fachlichen und im Umgang mit vielleicht nicht immer Pflegeleichten. „Einfach normal umgehen mit den Kunden. Mir egal, ob Arnold Schwarzenegger hereinkommt oder Otto Normalverbraucher, der einen maßgeschneiderten Anzug braucht. Jeder wird gleich behandelt“, sagt der gebürtige Südtiroler. Immerhin ist er 88 Jahre alt, steht jeden Tag mit seiner Familie früh morgens auf und um halb acht dann im Geschäft. 13 Geschwister hatte Franz Prader, die Eltern entschieden sich 1940, aus politischen Gründen von Südtirol nach Österreich auszuwandern. Von ganz unten bis ganz hinauf hat er sich in einer glamourösen Stadt wie Kitzbühel gearbeitet. Maß und Ziel dabei nie verloren. Zwischenstationen waren Innsbruck, Bayern, Belgien. „Wenn du Kartoffel suchen musst, um zu überleben, dann lernst du daraus“, so „Sir Prader“ über seine Kindheit. Mehr als 100 Lehrlinge hat er in seiner Laufbahn ausgebildet.