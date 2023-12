WWF warnt vor Folgen von Lebensmittelverschwendung

Pro Kopf landen 100 Kilogramm Essen jährlich im Müll

Besonders die Haftungsfrage gelte es zu klären und soziale Organisationen bei der Verteilung von Lebensmittel-Überschüssen zu unterstützen, außerdem sei eine verbesserte Datenlage und Aufklärungsarbeit gegen die Verschwendung nötig. Denn allein in Österreich fielen jährlich etwa eine Million Tonnen an Lebensmittelabfällen an - pro Kopf sind das über 100 Kilogramm. Sowohl die EU als auch Österreich haben sich bis 2030 das Ziel gesetzt, die Lebensmittelabfälle auf Ebene des Handels und des Verbrauchs zumindest zu halbieren und entlang der gesamten Lieferkette zu reduzieren, erinnerte die NGO.