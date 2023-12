Umstrittene Idee, weil Schüler Bus nicht erreichen

Es ist derzeit noch dunkel, wenn die Kinder mit ihren großen Rucksäcken und Taschen Richtung Schule strömen. Viele kommen mit Bus oder Bahn und müssen früh aufstehen, um rechtzeitig in der Klasse zu sitzen. Für die Kinder einer Volksschule im Tiroler Unterland könnte der Schultag bald noch zeitiger starten. 7.30 Uhr statt 8 Uhr – dieser aus der Not geborene Vorschlag liegt am Tisch. Die Aufregung ist groß.