„Einfachster Super-G!“ Odermatt stichelt gegen ÖSV

Acht Hundertstelsekunden Rückstand in zwei Rennen haben Marco Odermatt in Gröden zwei Ski-Weltcup-Siege gekostet. Im Super-G lag der drittplatzierte Schweizer 0,03 Sekunden hinter Sieger Vincent Kriechmayr, in der Abfahrt am Donnerstag war er ebenfalls als Dritter 0,05 zurück.