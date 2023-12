Er soll Erik ten Hag als ManUnited-Trainer ablösen

Seit Sommer 2022 sitzt der Niederländer auf der Trainerbank der „Red Devils“, in der laufenden Saison jedoch kaum erfolgreich. Als Gruppenvierter in der Champions League ist das Abenteuer Europacup für dieses Spieljahr bereits zu Ende. In der Premier League würde United auf Rang sechs liegend — Stand jetzt – auch kommendes Jahr keine Rolle in den internationalen Bewerben spielen.