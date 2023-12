Vom Keller an Spitze: Tigers zurück auf der Jagd

„Saison ist noch lang“

Davon unterkriegen lassen, wollten sich Avdic und seine Jungs jedoch keinesfalls. „Uns war von Anfang an bewusst, dass die Saison lang ist und die Championship nicht am ersten Spieltag entschieden wird. Disziplin, harte Arbeit und Geduld haben uns in die Position gebracht, in der wir uns jetzt befinden. Wir sind noch lange nicht fertig.“