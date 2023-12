„Griff ins Klo“: Viel Wirbel um Gesundheitsreform

NEOS-Kritik an Bewertungsboard für Medikamente

NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker kritisierte, dass die Länder mit mehr Geld ihre Spitalsambulanzen unverändert so weiterbetreiben können wie bisher. Kein gutes Haar ließ Loacker auch am Bewertungsboard für ausgewählte Arzneispezialitäten. Er befürchte, dass auf Kosten der Patienten gespart werden, die für Medikamente wohl den Rechtsweg beschreiten müssten, merkte der Pinke an.