SPÖ zu Gesundheitsreform:„Geld wird nicht reichen“

Private Zuzahlungen „Zeichen von Unsolidarität“

Kucher und Huss wiesen auch auf die hohen privaten Zuzahlungen hin, die in Österreich geleistet werden. Das sei „ein Zeichen einer Unsolidarität“, so Huss. Es gehe „alles in Riesenschritten in Richtung Privatisierung des Gesundheitssystems. Das gilt es aufzuhalten“. Es müsse daher mehr Geld in das Gesundheitssystem fließen. Huss verwies darauf, dass 43 Prozent aus Beitragszahlungen kommen, 33 Prozent aus dem Steuertopf und 23 Prozent „aus der privaten Tasche“. Der Steueranteil sollte ebenfalls auf 43 Prozent angehoben werden, um so den Privatanteil zu senken, so sein Wunsch.