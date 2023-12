Tirol: Massencrash auf A12 forderte drei Verletzte

Zu einem folgenschweren Massencrash kam es am Mittwochmorgen auf der Inntalautobahn im Gemeindegebiet von Pettnau. Nach Angaben der Polizeipressestelle sollen vier Pkw sowie ein Lkw in die Kollision verwickelt gewesen sein. Dabei sollen zumindest drei Personen unbestimmten Grades verletzt und in die Klinik nach Innsbruck gebracht worden sein.