Polizeihund „Cupido“ hebt Drogenwohnung aus

Gemeinsam mit seinen zweibeinigen Kollegen rückte Diensthund „Cupido“ Dienstagfrüh im Auftrag der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zu einer Wohnung in Spittal an der Drau aus. Der Mieter war ins Visier der Justiz geraten, weil er über einen längeren Zeitraum mit Rauschgift gehandelt haben soll. In Folge schnüffelte sich der Kommissar auf vier Pfoten durch sämtliche Räume. Und auf die feine Nase von „Cupido“ war Verlass!