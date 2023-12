Größter Mobilfunkanbieter der Ukraine lahmgelegt

Durch einen beispiellosen Angriff ist am Dienstag der größte Mobilfunkanbieter der Ukraine lahmgelegt worden. „Am Morgen des 12. Dezembers wurde das Netz von Kyivstar zum Ziel einer starken Hackerattacke, die der Grund für die technischen Störungen ist“, teilte der Konzern via X mit. Die Polizei sei eingeschalten worden. Persönliche Daten sollen nicht in fremde Hände geraten sein, versicherte das Unternehmen.