Rechnungshof: Mehr Kosten statt Patientenmilliarde

Der Rechnungshof bekräftigt in einem am Freitag veröffentlichten Bericht die Einwände gegen die von der ÖVP-FPÖ-Regierung durchgesetzte Reform der Sozialversicherungen mit der Zusammenlegung der Träger. Die Prüfer stellten fest, dass die versprochene „Patientenmilliarde“ nicht zu sehen sei. Im Gegenteil: Durch die Reform gab es einen Mehraufwand in Millionenhöhe.