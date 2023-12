Fußballerinnen öfter Schimpf-Opfer als Fußballer!

Die FIFA hatte laut eigenen Angaben bei der WM der Frauen 2023 in Australien und Neuseeland 5,1 Millionen Social-Media-Beiträge in 35 verschiedenen Sprachen auf beleidigende Inhalte hin analysiert. Bei der Männer-WM 2022 in Katar waren gut viermal so viele Beiträge untersucht worden.