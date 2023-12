Benfica-Trainer Schmidt trotz Krise unbesorgt!

„Es liegt jetzt an uns, im Abschluss Effizienz zu zeigen!“

Auch im Hinspiel, als man gegen die Bullen nach einem frühen Ausschluss inklusive Nachspielzeiten 90 Minuten in Unterzahl agierte, habe man Chancen kreiert. „Es liegt jetzt an uns, im Abschluss Effizienz zu zeigen.“ In der Liga gab es zuletzt zwei Remis, bei einem 1:1 am Freitag gegen Farense entlud sich der Zorn der Fans. Präsident Rui Costa stärkte Schmidt aber den Rücken. „Ich weiß, wie unser Präsident über uns, über mich und über unseren Fußball denkt“, betonte der Coach. „Ich habe keine Zweifel an seinem Glauben an uns.“ Mit der CL-Saison mit nur einem Punkt aus fünf Spielen sei man nicht glücklich. „Aber alles andere ist noch möglich. Wir spielen guten Fußball, alles ist in einer guten Balance.“