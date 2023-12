Colts mit Raimann unterliegen Cincinnati klar!

Colts-Offensive kam überhaupt nicht in Fahrt

Der rot-weiß-rote Offensive Tackle erwischte in Ohio einen schwachen Tag, war für mehrere Strafen verantwortlich und hatte gegen Bengals-Verteidiger Trey Hendrickson oft das Nachsehen. Aufgrund vieler Strafen und einiger unerzwungener Fehler der Colts erarbeiteten sich die Bengals nach dem 14:14-Pausenstand einen komfortablen Vorsprung. Browning warf zwei Touchdowns und fand einmal selbst zu Fuß den Weg in die Endzone, die Colts-Offensive um Quarterback Gardner Minshew kam indes überhaupt nicht in Fahrt.