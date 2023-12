Wo man in Kärnten bereits Skifahren kann!

Kärnten trägt zwar ein Winterkleid, aber richtig viel hat es im Süden heuer noch nicht geschneit. „Angezuckert“, sagt man dazu in der Sprache der Seilbahner. Richtiger Winter ist auch in den nächsten Tagen nicht in Sicht. „Erst ab dem 20. Dezember könnte es wieder interessant werden“, so Alpin-Meteorologe Gerhard Hohenwarter: „Ein Hoffnungsschimmer für Schnee-Fans, aber die Prognose ist noch sehr, sehr unsicher.“