Norwegens Staatsfonds auf Seite der Arbeitnehmer

Arbeitskampf weitet sich immer weiter aus

Der Streit zieht damit im Norden Europas immer weitere Kreise. Die IF Metall kämpft für einen Tarifvertrag für die Tesla-Mechaniker in Schweden. Deren Streik begann am 27. Oktober. Zahlreiche andere Branchen haben sich aus Solidarität dem Arbeitskampf angeschlossen, inzwischen ziehen auch Gewerkschaften und Organisationen in Norwegen, Finnland und Dänemark mit. Den Streikenden zufolge stünde das System der Tarifverträge auf dem Spiel, sollte sich Tesla durchsetzen.