Tennis-Ikone Chris Evert: „Mein Krebs ist zurück“

Schwester an Krebs gestorben

Im Jänner 2022 hatte die 18-fache Grand-Slam-Siegerin öffentlich gemacht, dass sie an Eierstockkrebs erkrankt war, den sie nach eigenen Angaben im heurigen Jänner überwunden hatte. Weil ihre Schwester Jeanne an Eierstockkrebs gestorben sei, habe sie sich selbst untersuchen lassen. „Auch wenn das eine Diagnose ist, die ich niemals hören wollte, bin ich einmal mehr froh darüber, dass es so früh erkannt wurde“, schrieb Evert nun. „Früherkennung rettet Leben.“