240 Euro-Millionen! Österreicher knackt Jackpot

Für alle, die nicht gewonnen haben: Geld ist nicht alles! „Konsum“, so die Psychologen, „löst kurzfristige Glücksgefühle aus“. Im besten Fall überlegen Gewinner, was sie glücklich macht und mit wem sie das Geld teilen wollen. Ein Lottogewinn bringe oftmals aber Neid, Stress, Angst und Überforderung mit sich. Dem aktuellen Gewinner wird das aber wohl erst in einigen Wochen blühen. So lange dürfte es wohl zum endgültigen Realisieren auch brauchen.