Kreundl und Rothbauer in Kurzbahn-EM-Finale

Alexander Trampitsch belegte im Lauf mit dem rumänischen Superstar David Popovici über 200 m Kraul in 1:45,34 Rang 13, Iris Julia Berger schwamm in ihrem bereits dritten EM-Semifinale in Otopeni über 100 m Delfin wie schon im Vorlauf (58,00) erneut mit persönlicher Bestzeit in 57,88 auf Platz 12.