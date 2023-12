Sessellift-Kollision: Mutter und Kind stürzten ab

Zu einem dramatischen Unfall ist es am Freitagvormittag in einem Skigebiet in Schwendau im Tiroler Zillertal gekommen: Ein Sessel eines Sessellifts löste sich plötzlich und krachte gegen eine zweite Garnitur. Eine Mutter und ihr elfjähriges Kind stürzten daraufhin rund zehn Meter in die Tiefe. Die Frau wurde schwer am Rücken verletzt, das Kind kam mit leichten Verletzungen davon.