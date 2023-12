Harry: Umzug in die USA keine freie Entscheidung

In seinem juristischen Streit um Polizeischutz in Großbritannien hat Prinz Harry seinen Umzug in die USA als keineswegs freie Entscheidung dargestellt. Er stimme der Behauptung nicht zu, dass er entschieden habe, kein „arbeitendes Mitglied“ des Königshauses mehr zu sein, sagte seine Anwältin Shaheed Fatima am Donnerstag vor dem Londoner High Court.