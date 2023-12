OSV-Trio schwimmt bei Kurzbahn-EM ins Semifinale

Iris Julia Berger und Luka Mladenovic haben bei der Kurzbahn-EM der Schwimmer in Otopeni (Rumänien) am Donnerstag ihr zweites Semifinale erreicht: Berger in 53,99 Sek. über 100 m Kraul (13.), Mladenovic in 1:58,24 Min. über 200 m Lagen (14.). Mit Andreas Rizek schaffte ein weiterer Youngster über 200 m Delfin (8.) in 1:56,34 den Aufstieg, für ihn ist es das erste EM-Semifinale.