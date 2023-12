Nur Kongolos „Rotlauf“ trübt Rapids Erleichterung

Guat is gangen, nix (keine Verletzung) ist gschehn! Da Rapid die „Rutschpartie“ am Tivoli mit 2:1 gewann, fand die Kritik von Kapitän Burgstaller („Man hätte nie anpfeifen dürfen, viel zu gefährlich“) noch mehr Gehör. Der 34-Jährige brauchte ja keine Ausrede. Die Frage der sportlichen Sinnhaftigkeit bleibt. Letztlich peitschte Referee Florian Jäger die „Schneeballschlacht“ durch - was die Bundesliga intern aufarbeiten wird