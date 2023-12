Lakers gewinnen Krimi - auch Bucks im Halbfinale

Lakers gegen Pelicans, Bucks gegen Pacers

Die Lakers treffen am Donnerstag im Halbfinale in Las Vegas auf die New Orleans Pelicans, für die Bucks geht es gegen die Indiana Pacers. Auch das Endspiel am Samstag findet in der Glücksspielmetropole statt. Außer um eine Trophäe geht es für die Basketball-Profis in dem erstmals ausgetragenen Wettbewerb auch um ein Preisgeld von 500.000 US-Dollar (rund 461.000 Euro) pro Kopf. Die NBA will mit dem Turnier der frühen Saisonphase größere Bedeutung geben.