Walser Bürgermeister tritt überraschend zurück

Seit 14 Jahren war der gebürtige Bad Reichenhaller in der Gemeindepolitik tätig, die vergangenen zehn Jahre als „Chef“. In dieser Zeit sei viel Positives gelungen. „Sei es der stetige Ausbau der Kinderbetreuung, die Erweiterung und die Sanierung des Seniorenheimes, die Sanierung der Wasserversorgungsanlage und des Sportzentrums Grünau, der Neubau der Volksschule Siezenheim oder der Startschuss für ein neues Tenniszentrum in Walserfeld“, blickt Maislinger positiv zurück.