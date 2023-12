Felix Auböck über 400 m Kraul auf EM-Medaillenkurs

Edl im 100-m-Delfin-Halbfinale

Mit Edl war noch ein zweiter OSV-Athlet nach Rang 15 im Vorlauf am Nachmittag im Einsatz. „Ich weiß jetzt, wie das Becken funktioniert. Da ist im zweiten Rennen immer noch etwas drinnen. Aber EM-Semifinale ist schon super-super.“ Lena Kreundl landete über 50 m Kraul in 25,01 auf Rang 26, allerdings liegt ihr Fokus in Otopeni auf den Lagen. „Ich bin kein Sprinter. Aber es war für mich sehr solide, ich habe mich voll ok gefühlt. Es war einmal ein gutes Warm-up-Rennen und ein guter Start in die Woche.