Deutsche rühmen sich mit „unserer EM-Esther“

Und tatsächlich nährt ein Streifzug durch die internationale Sport-Presse den „Bild“-Befund. Sie habe „in einem scheinbar durchsichtigen Kleid verblüfft“, wird da ihr Auftritt etwa wohlwollend taxiert. Andernortst will man gar festgehalten haben, dass „Fans auf dem ganzen Kontinent von der Gastgeberin begeistert“ gewesen seien. Der englischen „Sun“ hat es etwa das „Kleid mit geschlitzten Beinen“ angetan. In Summe also durchwegs gute Zeugnisse für „unsere EM-Esther“, wie die „Bild“ resümiert. Auch weil sie sich nicht einmal von plötzlich auftauchenden Sex-Geräuschen irritieren ließ.