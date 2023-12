Britney feiert Geburtstag mit Halb-nackt-Clip

Leidet Spears an Akathisie?

Unterdessen gibt es in den Fan-Foren jetzt eine neue Theorie dazu, warum Spears ständig (halb)nackt in Videos herumtanzt: Die Pop-Prinzessin soll an Akathisie leidet - das klinisch diagnostizierbare Unvermögen, still sitzen zu können. Und die Schuld dafür wird Britneys Vormund - ihrem Vater Jamie - in die Schuhe geschoben.