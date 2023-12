Niederlagen für Topduo Gmunden und Klosterneuburg

Die Dukes lagen bereits mit 13 Punkte vorne, waren in der entscheidenden Phase aber völlig von der Rolle. Die Sieger pirschten sich wie St. Pölten (88:81 gegen Oberwart) auf zwei Punkte an das Spitzenduo heran. Wels (5.) zog durch ein 78:71 gegen Kapfenberg (6.) mit den Steirern nach Punkten gleich. BC Vienna gegen BBC Dragonz wurde laut dem Gästeteam wegen technischer Probleme in der Halle verschoben.