„Die Figuren auf der Bühne sind ein Teil von mir!“

Zurück in Österreich lebte sie in der Notschlafstelle, half, wo sie konnte, war immer fleißig, aber ihr Lebenswille war gebrochen. Sie wollte nicht mehr. Wir konnten sie dabei unterstützen, eine Aufenthaltsgenehmigung in Österreich zu bekommen und jetzt geht es bergauf, obwohl sie schwer herzkrank ist. Diese Arbeit ist so wichtig, weil die Leute so wenig bekommen und so viel bräuchten. Aber jede Therapie hat Sinn und Berechtigung.